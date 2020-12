Sarah Kohan y una pista en Instagram sobre su posible separación con Chicharito Hernández

Javier Hernández no tuvo un gran año en su llegada a la Major League Soccer de los Estados Unidos. Frecuentó lesiones, anotó únicamente dos goles y su equipo, Los Angeles Galaxy, realizó un papel triste en la temporada, quedándose afuera de Playoffs antes del Decision Day, la jornada determinante del torneo.

Como si esto fuera poco, una pista en las redes sociales alimentó la imaginación de muchos de sus seguidores. ¿Sarah Kohan le fue infiel con Diego Dreyfus? El coach de vida lanzó una frase en uno de los episodios de su podcast 'Put# el que no oiga' y los rumores sobre el amor secreto se acrecentó.

"Entonces ya, solo me quedo con esta historia y cierro los ojos, y me imagino: toco la puerta, me abres y no tenemos que esconder a nadie, ni siquiera a tus hijos o a tu esposo, el gran amor que nos tenemos. Me quedo con esta historia, sin miedo, sin posesión y sin que necesariamente tenga que ser real en mis cinco sentidos", fueron las palabras que narró el amigo de Chicharito, aunque la pareja del futbolista mexicano apareció en las redes sociales tiempo después para negar todas las versiones sobre una separación.

Otra pista en Navidad

A través de su cuenta personal de Instagram, Sarah Kohan reveló que pasó la fiesta con sus hijos pero sin el futbolista surgido de las Chivas de Guadalajara. "Feliz Navidad de mi parte y de mi pequeña familia", escribió la modelo, adjuntando una serie de fotografías sobre la intimidad de la celebración.

Luego publicó una historia que podría haber dejado todo claro: "La decisión más difícil de tomar es alejarse de alguien con quien has intentado trabajar con mucho empeño. Sólo puedes hacer ciertas cosas para ser compatible, pero no puedes cambiar a alguien para mejorar la relación. Déjalo extrañarte y déjalo ir".

¿Separación entre Chicharito y Sarah Kohan? (Captura)

Lee También