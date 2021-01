Confirman separación entre 'Chicharito' Hernández y Sarah Kohan

Fue en octubre cuando Javier Hernández y Sarah Kohan publicaron su última fotografía juntos en Instagram, tras el nacimiento de su hija Nala, después comenzó la tormenta: Primero rumores de infidelidad y después especulaciones de la ruptura de su relación, las cuales habrían llegado a su fin con la confirmación de su separación.

Y es que, de acuerdo con información publicada por la revista 'Clase' de 'El Universal', una persona muy cercana a 'Chicharito' habría confirmado la separación del futbolista mexicano con la modelo australiana, después de casi dos años de matrimonio y dos hijos en su familia.

"Después de semanas de que se desataran los rumores de una separación entre Javier 'Chicharito' Hernández y Sarah Kohan, una fuente MUY cercana al futbolista aseguró a CLASE que, en efecto, la pareja terminó su relación", publicó dicho medio en su portal.

Las pistas que delataron su separación

Las fiestas decembrinas reforzaron las sospechas de su ruptura, ya que ninguno de los dos publicó imágenes en las que aparecieran juntos festejando la Navidad o el Año Nuevo, además, Sarah Kohan publicó una reflexión a través de una historia de Instagram con la que parecía dejar clara su separación con 'Chicharito'.

"La decisión más difícil de tomar es alejarse de alguien con quien has intentado trabajar con mucho empeño. Solo puedes hacer ciertas cosas para ser compatible, pero no puedes cambiar a alguien para mejorar la relación. Déjalo extrañarte y déjalo ir", se leía en el texto.

Hay que recordar también que tras los rumores de infidelidad por parte de la modelo con el coach de vida del mexicano, Diego Dreyfus, en octubre del año pasado, la pareja dejó de compartir postales juntos en Instagram y también se dejaron de seguir mutuamente; las últimas fotografías que ambos compartieron unidos fue con el nacimiento de su hija Nala, en este mes.

¿Sarah Kohan le fue infiel a 'Chicharito' con Diego Dreyfus?

Todo comenzó a finales del 2020, cuando en redes sociales se dispararon los rumores de una supuesta infidelidad por parte de la modelo con el famoso coach del jugador del Galaxy, los cuales tomaron fuerza luego de que el propio Diego Dreyfus pareciera haber hecho una 'confesión' de su relación con Sarah a través de su podcast 'Put* el que no lo oiga'.

"Entonces ya, solo me quedo con esta historia y cierro los ojos y me imagino: Toco la puerta, me abres y no tenemos que esconder a nadie, ni siquiera a tus hijos o a tu esposo, el gran amor que nos tenemos. Me quedo con esta historia, sin miedo, sin posesión y sin que necesariamente tenga que ser real en mis cinco sentidos", expresó Dreyfus.

Diego Dreyfus destruyó la carrera del Chicharito, posiblemente le destruya la vida quitándole la esposa y siendo el padre real de su hijo, además le cobra 17,000 la sesión. JAJJAJA

pic.twitter.com/NUTszerVRN — César G (@Csragv) October 28, 2020 En nuestra portada de #Deportes: Un audio levantó rumores de que el coach del #Chicharito, #Dreyfus, andaría tras los huesitos de su esposa. Checa todos los detalles en tu ¡Pásala! de hoy ���� pic.twitter.com/U1WnAdpmTd — Diario Pásala (@DiarioPasala) October 29, 2020

Incluso, en redes sociales se puso en duda la paternidad de 'Chicharito' con su primogénito Noah, pues hasta llegaron a comparar los ojos del niño con los de Diego Dreyfus, asegurando que eran más parecidos a los del exfutbolista del Real Madrid; no obstante, Sarah Kohan no tardó en hacer presente para desmentirlo.

'Chicharito' y Sarah Kohan se conocieron en 2018, después de la participación del futbolista con la Selección mexicana en el Mundial de Rusia, en una 'pool party' en Miami; en marzo de 2019 se casaron en San Diego, California, y tres meses más tarde le dieron la bienvenida a su primer hijo Noaha, y recién en octubre de 2020 agrandaron su familia con la llegada de Nala.

