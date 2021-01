Chicharito Hernández habló de su relación con Diego Dreyfus tras los rumores de separación con Sarah Kohan

La temporada de la Major League Soccer de los Estados Unidos aún no comenzó y por eso, durante las últimas semanas, en los principales programas de noticias se hizo foco en la relación de Chicharito Hernández con Sarah Kohan. ¿La aparición de Diego Dreyfus desgastó el amor entre ellos dos?

"Para todos los medios de comunicación que están inventando rumores sobre mí. Me gustaría decir que NUNCA he estado física y emocionalmente con otra persona desde que conocí a Javier. Así que por favor dejen de insinuar todas las acusaciones contra mí. Esa no es la persona que soy, por favor respeten la privacidad mía y de mi familia", publicó en Instagram la modelo que tuvo dos hijos con el mexicano.

Tiempo atrás, Diego Dreyfus también se manifestó al respecto durante un vivo en las redes sociales y fue tajante: "Ah, no mames. ¿Neta? Eh, qué cagado que tengas esas verdades absolutas que ni yo las sé. Imagínense". Y este domingo le tocó platicar al futbolista de Los Angeles Galaxy, aunque no se refirió pura y exclusivamente a la situación amorosa sino a su vínculo amistoso con el coach de vida.

"La neta muchísimo más de lo que la gente cree, habla, supone. La realidad. Eternamente agradecido con ese cabrón", expresó el atacante surgido de las Chivas de Guadalajara respondiendo cuánto le ha ayudado estar con una de sus manos derechas durante los últimos años de su carrera como profesional.

Chicharito tendrá revancha en el Galaxy

Bajo las órdenes del nuevo entrenador, Greg Vanney, el delantero mexicano buscará ganarse la confianza de los aficionados para dejar atrás lo sucedido en la temporada anterior donde ni siquiera se logró clasificar a los Playoffs. Muy pronto comenzarán los entrenamientos en California...

