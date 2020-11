'Chicharito' habló por primera vez de la supuesta infidelidad de Sarah Kohan con Diego Dreyfus

Javier 'Chicharito' Hernández volvió a ponerle su firma a un gol, después de cuatro meses de no estremecer las redes, también volvió a sonreir y de paso quiso acabar de una vez por todas con los rumores que han apuntado a su vida personal en las últimas semanas.

Este miércoles, el futbolista mexicano abrió la cuenta a favor del Galaxy en el duelo ante el Seattle, por lo que al finalizar el encuentro habló en conferencia de prensa y se mostró autocrítico y dispuesto a hacer un balance de su año, el cual aceptó que no ha sido bueno en ningún aspecto de su vida.

“Venía trabajando profundamente, tomando responsabilidad con mi vida, mi año ha sido completamente negativo en todos los sentidos, he tenido factores que me han perjudicado. Estoy tomando decisiones en mi vida con mucha responsabilidad. Este club me ha brindad absolutamente todo, el que no ha confiado en ellos he sido yo”, apuntó 'Chicharito' Hernández.

¿Qué opina Chicharito de la supuesta infidelidad de su esposa con Diego Dreyfus?

Asimismo, el goleador de la Selección mexicana volvió a defender a su coach mental, Diego Dreyfus, asegurando que gracias a él su carrera no está acabada y también quiso ponerle fin a los rumores que apuntan a una supuesta infidelidad de su esposa Sarah Kohan con el también empresario mexicano, y hasta de la paternidad de su primogénito Noah.

“Todo mundo sabe con la persona que estoy trabajando emocionalmente, ha sido desmedido, falta de mi responsabilidad y comunicación, toda la gente dice que mi hijo no es mío, no sé hasta donde dejé de llevar esa comunicación. Gracias a él mi carrera no se ha ido a la chingada”, sentenció el mexicano.

Hay que recordar que hace algunos días, Sarah Kohan también habló al respecto, asegurando que el padre de su hijo es Javier Hernández y no Dreyfus.

