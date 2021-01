Chicharito quiere volver con Sarah Kohan a pesar de que ella habría pedido el divorcio

La temporada 2021 de la Major League Soccer no comenzó oficialmente y los medios de comunicación de México, y también los de Estados Unidos dedicados al público latino, hicieron foco en la relación entre Chicharito Hernández y Sarah Kohan. ¿Se separaron? ¿Fue todo por una infidelidad con Diego Dreyfus?

Respecto a la información que se difundió en las redes sociales, la modelo se manifestó a través de su cuenta personal de Instagram con un tajante mensaje: "Para todos los medios de comunicación que están inventando rumores sobre mí. Me gustaría decir que NUNCA he estado física o emocionalmente con otra persona desde que conocí a Javier. Así que, por favor, dejen de insinuar todas las acusaciones contra mí. Esa no es la persona que soy, por favor, respeten la privacidad mía y la de mi familia".

¿Qué pasó entre ellos? TVNotas platicó con una amiga del delantero surgido de la cantera de las Chivas de Guadalajara y confesó que es cierto el conflicto amoroso. "Tras el nacimiento de su segundo bebé, la relación se desgastó. Sarah tiene un carácter muy feo y se ponía muy grosera con Javier. Cuando estaba embarazada decía que era por las hormonas, pero la realidad es que ella siempre fue la dominante".

Problemas de divorcio en puerta

"Ella ya le pidió el divorcio y no conforme con eso le advirtió que le pedirá una pensión millonaria. Le dijo que se regresaría a Australia y se llevaría a sus hijos con ellos, pero Javier se opone. Sarah decidió irse unos días a su país de origen para poner tierra de por medio", expresó la fuente al mencionado sitio.

Ante esto, la postura y los sentimientos del futbolista de Los Angeles Galaxy son claros: "Él se deja ver fuerte y alegre, a pesar de que su rendimiento con el equipo no ha sido el mejor. No quiere que lo despidan ni que digan que no está funcionando por problemas personales, pero la realidad es distinta. Está muy mal, imagínate, y no por el dinero, sino por sus hijos que son su principal adoración. Además, es tanta su dependencia hacia Sarah que dice que no puede vivir sin ella".

Chicharito quiere volver con Sarah

La fuente cercana al futbolista que consultó TVNotas confesó el deseo del mexicano para su relación con la modelo: "Le pidió que lucharan por su familia y así siguieron, pero ella comenzó a poner mensajes en Instagram dejando ver que ya no quería estar con él. Está muy triste, en el fondo. Confía en que, cuando regrese Sarah de Australia, haya cambiado de opinión y por lo menos lo intenten".

