'Chicharito' y Sarah Kohan: La contundente pista que desató los rumores de su ruptura

Fue gracias a las redes sociales que los seguidores de Javier Hernández se enteraron que se había casado de manera misteriosa con Sarah Kohan, el año pasado, y una vez más es gracias a las redes sociales que comenzaron los rumores de una posible ruptura entre el futbolista mexicano y la modelo australiana.

Y es que la esposa del jugador del Galaxy habría dado una reveladora pista de que su relación amorosa llegó a su fin: Sarah Kohan dejó de seguir a 'Chicharito' en Instagram, red social en la que ambos compartían postales de su romance y hasta de los momentos al lado de sus dos hijos.

Tras las especulaciones de una supuesta infidelidad por parte de Sarah Kohan hacia 'Chicharito' con el coach de vida del jugador mexicano, Diego Dreyfus, se desataron los rumores de la posible ruptura de su matrimonio al percatarse de que la modelo de 26 años dejó de seguir al goleador de la Selección mexicana en Instagram.

Chicharito y Sarah Kohan comparten imagen de separación

Pero eso no fue todo, pues a pesar de que el canterano de Chivas aún sigue a su todavía esposa en redes sociales, compartió una imagen que expresa la diferencia entre el amor y el apego, y un texto que habla de una sana separación, la cual fue compartida también por Sarah Kohan más tarde.

"Es difícil aceptar que las flores tendrán una mejor vida en el jardín que en nuestro florero. Y sí, se ven preciosas allá afuera. Tanto, que a veces creemos necesitarlas tan cerca a nosotros que nos aferramos, las cortamos y nos las llevamos de adorno. Sin importar que se marchiten en poco tiempo. El apego mata, el amor no. Porque amar no es poseer, sino admirar, observar y disfrutar la vida del amado. Amar y respetar su plenitud. Aunque sea en otro jardín", es el texto que acompaña la postal que compartió la pareja, por separado.

¿Por qué se desataron los rumores de infidelidad de Sarah Kohan con Diego Dreyfus?

En redes sociales se puso en duda la paternidad de 'Chicharito' con Noah, especulando que en realidad el padre podría ser Diego Dreyfus, ya que el niño que acaba de cumplir un año de vida tiene ojos azules al igual que él, mientras que los ojos del mexicano son de color café.

Pero los rumores de infidelidad cobraron fuerza, luego de que el coach mental del futbolista publicara un polémico episodio de su podcast, en el cual, parecía confesar el 'amorío' que tuvo con la esposa de su amigo, según las conclusiones de los internautas.

"Entonces ya, solo me quedo con esta historia y cierro los ojos y me imagino: Toco la puerta, me abres y no tenemos que esconder a nadie, ni siquiera a tus hijos o a tu esposo, el gran amor que nos tenemos. Me quedo con esta historia, sin miedo, sin posesión y sin que necesariamente tenga que ser real en mis cinco sentidos", expresó Dreyfus.

