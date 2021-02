'Chicharito' y Sarah Kohan: La línea del tiempo de un amor soñado que llegó a su fin entre rumores de infidelidad

La vida amorosa de Javier Hernández ha sido una mezcla de polémica, inestabilidad y finales tristes; han sido cinco las parejas que ha tenido el futbolista mexicano desde que dio el salto a la fama, y aunque parecía que en los últimos años había consolidado un romance de ensueño al formar una familia, el desenlace habría sido el mismo que en sus relaciones anteriores.

Este 14 de febrero repasamos el historial amoroso de 'Chicharito' y la línea del tiempo de lo que fue su último episodio en pareja al lado de Sarah Kohan, en un día de los enamorados que, todo parece indicar, será complicado una vez más para el jugador del Galaxy.

Las cinco novias de Chicharito

Leticia Sahagún

Laty Sahagún y 'Chicharito' fueron novios en su juventud.

Lety Sahagún fue su primer amor, y es la relación más duradera que ha tenido hasta el momento el seleccionado nacional, pues fueron siete años los que estuvo al lado de la conductora de TNT cuando aún vivía en Guadalajara y jugaba en Chivas, sin embargo, la relación se debilitó cuando el canterano tapatío emigró al Manchester United en 2010 y el noviazgo que, se presumía, concluiría en boda, no tardó en llegar a su fin.

Lucía Villalón

'Chicharito' y Lucía Villalón presumían su amor en redes.

Con la periodista española vivió uno de los amores más lindos y sólidos del mundo del futbol; ya vivían juntos, habían formado una familia al lado de su perro Paco y también estuvieron a punto de casarse, pero de último momento Lucía Villalón decidió terminar la relación, acusando a 'Chicharito' de 'desleal', además de que estuvo ausente cuando ella se encontraba enferma en el hospital.

A Lucía la conoció en 2014 cuando llegó al Real Madrid, ella era la reportera oficial de la Casa Blanca, y después de casi tres años de noviazgo, confirmaron la separación en enero de 2017, entre rumores de infidelidad por parte del goleador del Tri.

Camila Sodi

'Chicharito' y Camila Sodi en París. (Foto: Revista Hola)

Mucho se especuló que la actriz mexicana había sido la 'tercera en discordia' entre el atacante tapatío y Lucía Villalón, pues a poco menos de un mes de su separación, el exjugador del Bayer Leverkusen fue captado en París en una cita romántica con la protagonista de 'Rubí', incluso, el 14 de febrero de 2017, 'Chicharito' dio pistas de haber estado acompañado en una cena por Camila; no obstante, la pareja no pudo con la presión mediática y la distancia y tan solo un par de meses después se dijeron adiós.

Andrea Duro

Andrea Duro y 'Chicharito' juntos.

Como en las relaciones anteriores, el máximo goleador del Tri no dejó pasar mucho tiempo para presentar a su nuevo amor; fue en agosto de 2017 cuando confirmó su noviazgo con la actriz española, con quien presumía una relación feliz a través de sus postales juntos en redes sociales, no obstante, también se trató de un amor fugaz, pues poco antes del Mundial de Rusia 2018 anunciaron que ya no estaban juntos.

Sarah Kohan y su historia de amor

Sarah Kohan presumió su romance con 'Chicharito' en redes.

Sarah Kohan es la quinta pareja sentimental que ha tenido 'Chicharito' y merece un apartado especial, ya que a pesar de lo apresurado que se dio su romance, todo parecía indicar que el exdelantero del West Ham había encontrado en la modelo australiana la estabilidad para formar una familia. Así fue su historia de amor.

Julio 2018: Se conocieron

'Chicharito' y Sarah Kohan se conocieron el 7 de julio de 2018, después de la participación del futbolista con la Selección mexicana en el Mundial de Rusia, en una 'pool party' en Miami con amigos que tenían en común.

"Estaba en una pool party con mis amigos en Miami, no quería ir realmente y ahí vimos la Semifinal o Cuartos de Final (Rusia 2018) y apareció Sarah, quien después me dijo que tampoco quería ir”, confesó el mexicano en uno de los episodios de Naked Humans.

Octubre 2018: Confirmaron su noviazgo

Después de los rumores del nuevo amor del canterano del Rebaño, que no tardaron en llegar a México, se confirmó el noviazgo. Fue el coach de vida, Diego Dreyfus, quien los 'delató' a través de unas historias de Instagram en las que los muestra juntos. Posteriormente, ambos comenzaron a publicar fotos juntos.

Enero 2019: Anunciaron que iban a ser papás

El futbolista y la modelo anunciaron que serían papás de una manera por demás curiosa: En la cuenta de Instagram del delantero subieron una serie de videos que formaban parte de una entrevista, en la cual hablaron de sus planes a futuro; sobre el final de la última parte, el entrevistador les pregunta si tienen algún anuncio para hacer, ambos se miran, cuentan hasta tres y dicen al unísono: "Vamos a tener un hijo".

Marzo 2019: Se casaron

El 20 de marzo de 2019 pasó lo impensado: 'Chicharito' contrajo matrimonio con Sarah Kohan, en una ceremonia secreta en Chula Vista, San Diego, Estados Unidos; luego de los rumores que empezaron a surgir en los medios, los dos protagonistas confirmaron la noticia dos días más tarde en sus redes sociales.

Si, nos casamos. No hay nada que esconder. Feliz fin de semana a todos! — Chicharito Hernandez (@CH14_) March 22, 2019

Junio 2019: Nació Noah

El 16 de junio le dieron la bienvenida a su primer hijo Noah, momento que inmortalizaron con una postal que más tarde ambos compartieron en sus redes sociales. "Temprano esta mañana, nuestro hermoso niño nació. Nunca conocí un amor así, gracias Chicharito por darme el mejor regalo que jamás imaginé, los amo a ambos mucho", escribió Sarah Kohan.

Junio 2019: Estrenaron 'Naked Human' con Diego Dreyfus

A pocos días de convertirse en padres, la pareja anunció con 'bombo y platillo' el estreno de su nuevo vlog llamado 'Naked Humans', en el cual además participaba el famoso y polémico coach de vida de 'Chicharito', Diego Dreyfus, y quien más tarde sería señalado como el 'culpable' del declive de la carrera del mexicano y hasta de la ruptura de su matrimonio.

Abril 2020: Anunciaron que serían padres de nuevo

Javier Hernández vivió por demás un 2020 difícil, pues inició el año anunciando entre lágrimas que le ponía fin al sueño europeo, al convertirse en refuerzo del Galaxy, donde ha generado más decepciones que alegrías; en abril, sufrió la pérdida de su abuelito, Tomás Balcazar, de quien no se pudo despedir debido a la pandemia.

Sin embargo, en medio de la tormenta apareció una luz de esperanza, ya que ese mismo mes, el mexicano anunció que sería padre por segunda vez, lo cual confirmaba una relación sólida y feliz con Sarah Kohan, con quien había decidido agrandar su familia.

Octubre 2020: Rumores de infidelidad

Pero nada estaba más alejado de la realidad, pues la última postal que ambos publicaron juntos fue la del nacimiento de su hija Nala, quien llegó al mundo el 5 de octubre, todavía el 22 el exatacante del Sevilla publicó una más en la que aparecía sonriente al lado de Sarah, pero esta sí fue la última.

Posteriormente todo fue turbulento en el matrimonio de 'Chicharito', pues en redes sociales comenzaron las especulaciones de que el padre de Noah en realidad era Diego Dreyfus y no el futbolista, pues aseguraban que el pequeño tenía los ojos parecidos a los del empresario, lo cual salió a desmentir de inmediato Sarah.

No obstante, los rumores no pararon y por el contrario tomaron fuerza, luego de que el propio Diego Dreyfus publicara un episodio de su podcast en el que parecía confesar un 'amor prohibido', el cual de inmediato los internautas relacionaron con Sarah Kohan.

Noviembre 2020: 'Chicharito' defiende a Diego Dreyfus

El ex seleccionado nacional volvió a defender a su coach mental, asegurando que gracias a él su carrera no está acabada y también quiso ponerle fin a los rumores que apuntaban a la supuesta infidelidad de su esposa con el también empresario mexicano.

Noviembre 2020: Pistas de la separación

Poco tiempo después, la esposa del jugador del Galaxy habría dado una reveladora pista de que su relación amorosa llegó a su fin, ya que dejó de seguir a 'Chicharito' en Instagram, mientras que el mexicano compartió una imagen que expresaba la diferencia entre el amor y el apego, y un texto que hablaba de una sana separación, la cual fue compartida también por Sarah Kohan más tarde.

Diciembre 2020: Pasaron la Navidad separados

Las fiestas decembrinas reforzaron las sospechas de su ruptura, ya que ninguno de los dos publicó imágenes en las que aparecieran juntos festejando la Navidad o el Año Nuevo, además, Sarah Kohan publicó una reflexión a través de una historia de Instagram con la que parecía dejar clara su separación con 'Chicharito'.

Enero 2021: Revista confirma ruptura

De acuerdo con información publicada por la revista 'Clase' de 'El Universal', una persona muy cercana a 'Chicharito' habría confirmado la separación del futbolista mexicano con la modelo australiana, después de casi dos años de matrimonio y dos hijos en su familia.

Enero 2021: Diego Dreyfus rompió el silencio

Tras ser señalado de haber tenido una relación amorosa con la esposa de su amigo, el coach de vida dio la cara con una respuesta irónica, fiel a su estilo y aparentemente molesto: "Ah no mames ¿neta? Eh, qué cagado que tengas esas verdades absolutas que ni yo las sé. Imagínense", respondió a un seguidor que le preguntó en un 'live' de Instaram.

Enero 2021: Sarah Kohan responde si hubo infidelidad

A través de su cuenta de Instagram, la modelo australiana decidió ponerle un alto a lo que se decía de ella, ya que a través de una historia aseguró que desde que conoció al futbolista mexicano no ha estado con ningún otro nombre, tratando de acabar con las especulaciones de una supuesta relación con el coach de vida y amigo del jugador del Galaxy.

Febrero 2021: Se le relaciona a 'Chicharito' con nuevos amores

El futbolista mexicano se dejó ver en sus vacaciones al lado de una modelo que reforzó las dudas de su ruptura: La paraguaya Lourdes Motta. Y es que mientras la modelo australiana se encontraba en su país, de viaje con sus dos hijos, decidió tomarse un descanso al lado de dos amigos, entre ellos su ya famoso coach de vida y tres chicas que les hicieron compañía.

Posteriormente, los usuarios de las redes sociales comenzaron a sospechar por un posible nuevo romance entre 'Chicharito' Hernández y Mary Shenouda, luego de que ambos dieron señales de interés mutuo a través de sus redes sociales.

Lee También