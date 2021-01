VIDEO: 'Yo gocé muchísimo con el Chicote': André Marín es albureado en Fox Sports

A pesar de la seriedad que caracteriza a André Marín, no se salvó de ser albureado en pleno programa en vivo por sus compañeros de 'La Última Palabra', en Fox Sports, luego de que lanzara una frase que, ante las ingeniosas mentes de los analistas, se prestó al doble sentido.

Todo ocurrió mientras el reconocido periodista y los expertos del futbol analizaban la situación de Chivas de cara al Torneo Guard1anes 2021 y sus posibles competidores principales por el título de la Liga MX, sin embargo, en su afán por recordarle a los americanistas presentes los goles que firmó Cristian Calderón ante las Águilas en la Liguilla, soltó una frase que desató las burlas de sus compañeros.

"Yo gocé muchísimo con el Chicote", interrumpió André Marín con voz fuerte mientras Salim Chartouni hablaba, declaración que no pasó inadvertida para sus compañeros de análisis, quienes de inmediato se mostraron sorprendidos y comenzaron a reír.

"Me da mucha pena, pero cada quién goza con lo que quiere, no sabría decirte, cada quién hace lo que quiere", respondió el exfutbolista mientras reía apenado y se abanicaba la cara con la mano, ante el bochornoso momento que estaba viviendo.

André Marín en La Última Palabra. (Fox Sports)

"Bueno, está bien, pero no puedes gozar cuando te está doliendo", insistió Chartouni con ironía, mientras sus compañeros no dejaban de reír por el albur hacia André Marín, quien parecía no entender el doble sentido con el que le respondió el excomentarista de Televisa Deportes.

Se puso de pechito �� https://t.co/jTH5avqQTW — Salim Chartouni (@Salimgol) January 7, 2021

