Le dio frío: Alvarito Morales no aceptó la atrevida apuesta que le lanzó el 'Bofo' Bautista por Chivas

Mucho ruido y pocas nueces, es el dicho popular que mejor describiría la situación de Álvaro Morales, pues a pesar de sus punzantes y constantes críticas contra Chivas, no quiso aceptar el reto que le lanzó uno de los grandes ídolos rojiblancos: Adolfo el 'Bofo' Bautista.

Y es que el exjugador del Rebaño concedió una entrevista a ESPN, para el programa 'Futbol Picante', en el que además de dar su análisis en la previa del partido de vuelta de la Semifinal entre el cuadro tapatío y León, dejó quieto al comentarista con la propuesta que le hizo.

Todo ocurrió en la recta final de la entrevista, cuando Álvaro Morales se despidió del 'Bofo' Bautista: "Te mandamos un abrazo, tuviste el valor de tomarnos la llamada y eso lo reconocemos, pero te lo digo, tus Chivas no vana ser campeones", lanzó el polémico comentarista, sin saber que la respuesta del exjugador rojiblanco lo dejaría sin palabras.

"Si Chivas queda campeón te espero en La Minerva, en bikini", desafió el exfutbolista ante la supuesta 'seguridad' de 'Alvarito' Morales, a lo que después de lanzar una carcajada nerviosa el conductor respondió con un contundente no: "¿Con mis carnotas? ¡No! ¿Tú me quieres ver desnudo? No, no, no", insistió.

Y a pesar de la insistencia de sus compañeros de la mesa de análisis del programa, Jorge Pietrasanta y Mauricio Ymay, para que aceptara la apuesta con el también legendario ex seleccionado nacional, Álvaro Morales se negó rotundamente.

