'Chicote' Calderón confesó que Psycho Clown se negó a apostarle en el último Clásico Nacional

Han pasado casi dos meses desde que Chivas y América se enfrentaron por última vez en la Liga MX, en los Cuartos de Final del Guard1anes 2020 y el Clásico Nacional aún sigue haciendo eco, pues el jugador rojiblanco Cristian Calderón hizo la confesión de una anécdota extracancha con Psycho Clown.

Y es que, en entrevista para TV Azteca, el futbolista mejor conocido como 'Chicote' aseguró que previo al encuentro de Liguilla entre el Rebaño y las Águilas, de noviembre pasado, le lanzó un atrevido reto al luchador mexicano, quien es uno de los más famosos americanistas del encordado nacional.

Se trataba de una apuesta de máscara contra cabellera, como si estuvieran sobre el mismísimo ring, no obstante, el 'Totalmente Payaso' se negó a poner en juego su codiciada tapa que lo lanzó a la fama y por la que se ha convertido en uno de los luchadores más importantes del momento, dentro de las filas de la AAA.

“Tengo días que no he hablado con él, no me quiso apostar, no me quiso apostar el güey. Ves que es americanista, le quise apostar máscara contra cabellera y no quiso. Estaba pensando en llevarme la máscara y festejarle con su misma máscara” ventiló el extremo tapatío al líder de los Psycho Circus.

A pesar de ser rivales 'en la cancha'', hay que recordar que Cristian Calderón y Psycho Clown son muy buenos amigo, incluso, el futbolista tiene tatuado al luchador en la pierna, a pesar de que el 'Psicópata del ring' ha gritado a los cuatro vientos su amor por el América.

Incluso, después de los encuentros de la Liguilla pasada, en los que el 'Chicote' Calderón firmó tres goles para que Chivas eliminará del certamen a las Águilas, Psycho no dudó en felicitarlo por sus anotaciones.

