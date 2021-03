Chocolatito González confesó que pudo ser el próximo Maradona, pero eligió el boxeo

El próximo sábado el mundo del boxeo posará sus ojos en el Estadio American Airlans de Dallas, Texas, cuando se enfrenten Juan Francisco Estrada frente a Román González por los Títulos Mundiales AMB, CMB y The Ring Magazine Super Mosca. Sin embargo, a días de la pelea, Chocolatito González confesó era muy bueno en el futbol, que se jugaba como Diego Maradona, pero que finalmente el deporte de los puños lo terminó por enamorar.

El nacido Managua, Nicaragua, dominó la escena del boxeo mundial y fue considero como el mejor libra por libra en el 2016 por el Consejo Mundial de Boxeo. Es más, tras aquel anuncio, Gennady Golovkin y Floyd Mayweather, cuenta el periodista argentino Osvaldo Principi, se levantaron y lo aplaudieron el anuncio que dio Mauricio Sulaiman.

En otras palabras, Chocolatito González marcó su nombre a fuego en los últimos 10 años en la historia del boxeo debido a que se consagró campeón mundial en cuatro categorías diferentes (mínima, minimosca, mosca, supermosca). Esto lo llevó a ser considerado uno de los peleadores más temidos del planeta y lo sigue siendo a pesar de su derrota con por KO4 frente a Wisaksil Wangek.

Sin embargo, a días del combate más importante, desde su primera derrota por la vía rápida, el Campeón del Mundo de la AMB contó que pudo ser el balompié el deporte en el que pudo haber brillado. “Me gustaba mucho el futbol. Me encantaba. Siempre decía que era un Pelé o un Maradona. Jugaba muy bien, pero a mi papá no le gustaba eso, iba a escondida. Y cuando mi papá me miraba me regañaba y me decía ‘Eso no es para vos, es el boxeo’”, comentó el nicaragüense en una entrevista a Off The Cuff de DAZN.

Y agregó: “En el barrio la Esperanza íbamos todos los sábados a la casa de mi primer el entrenador, que me acompaño a ganar el primer título del mundo contra Yutuka Nida, y él tenía guantes nos los poníamos y bam bam. Sucesivamente él fue influyendo para que empiece a gustarme el boxeo”.

