"En esta casa no se le puede ir al América": Christian Martinoli se lo prohíbe a sus hijas

Para nadie es un secreto la animadversión que el narrador más carismático y querido por la afición tiene con el América, sin embargo, en esta ocasión, Christian Martinoli dejó ver su lado más antiamericanista al confesar que les prohibió a sus hijas ser aficionadas del conjunto de Coapa.

En entrevista con el comentarista de ESPN, Roberto Gómez Junco, el cronista de TV Azteca reveló que a pesar de que a sus hijas no les gusta mucho el futbol, hay una regla que impuso en su casa y que les ha dejado más que clara: No irle al América, pues aceptó que no las obliga a ser seguidoras del Toluca como él, pero sí les tiene prohibido alentar a las Águilas.

"Una vez mis hijas, que no les gusta el futbol, pero saben que me dedico a hablar de esto me decían mis hijas: 'Oye papá, ¿en verdad los del América son tan malos como para no irle?'. Yo les dije que al América no le podemos ir jamás en esta casa. No sé si vayan a querer irle al Toluca, pero al América jamás", reconoció Christian Martinoli.

Christian Martinoli con sus hijas Chloé y Chiara. (@cmartinolimx)

Es así que ante la insistencia del excomentarista de Televisa Deportes, acerca de una posible 'traición' de sus hijas, Chloé y Chiara, con una afición 'a escondidas' por el acérrimo rival del conjunto mexiquense, el compañero inseparable de Luis García y Jorge Campos fue contundente en su respuesta.

"Del América no se puede, en esta casa no, si todavía quieren seguir y que les pague la colegiatura y todo, en esta casa no le puede ir al América. Por suerte no les gusta mucho el futbol a ninguna de las dos", bromeó el irreverente narrador de TV Azteca y quien incluso llegó a probar suerte en las inferiores de los Diablos.

