Christian Martinoli confesó que viajó en el avión con Diego Maradona tras ser Campeón en México en el 86

Sus raíces en Argentina lo hacen amar, casi de manera inminente a Diego Armando Maradona y así lo ha dejado saber Christian Martinoli, quien a través de una postal pudo presumir el último encuentro al lado de su ídolo antes de que falleciera, pero poco se sabía de la primera vez que coincidió con él, del que no hay registro fotográfico, pero sí un recuerdo que atesora en su memoria.

En entrevista con el comentarista de ESPN, Roberto Gómez Junco, el carismático narrador de TV Azteca relató la primera vez que estuvo cerca del astro argentino; fue cuando apenas tenía 10 años de edad y justo cuando 'el 10' acababa de consagrar su mano como la de Dios para conquistar la Copa del Mundo en el Mundial de México 86.

Fue en el avión rumbo a Argentina, Christian Martinoli, contó, viajaba solo al país que lo vio nacer para encontrarse con su papá, pero para su sorpresa, en el vuelo de México hacia Sudamérica se encontraba también, nada más y nada menos que, Diego Armando Maradona, el ídolo que apenas unas semanas atrás lo había hecho correr eufórico tras firmar en el Estadio Azteca los dos goles más emblemáticos de la historia: La Mano de Dios y el Gol del Siglo.

"Yo justo el día de la Final del Mundial salí en el vuelo de las 11 de la noche a ver a mi padre, dos meses, y viajé al lado de Víctor Hugo Morales, el narrador del gol de la Mano de Dios. En este vuelo viajaba la Selección de Argentina con la Copa del Mundo a Buenos Aires, fue muy emocionante porque escuchaba los gritos de la gente por Maradona", recordó el comentarista.

No obstante, Christian Martinoli lamentó no haber podido ver al 'Pelusa', a pesar de estar tan cerca, pues el alboroto de la misma gente que venía en el mismo avión impidió que los jugadores se asomaran a saludar a los pasajeros.

"Hubo un momento en que iban a hacer un tour (en el avión) y que la gente se tranquilizara atrás, que pudieran ver a los jugadores, pero fue un tumulto muy grande y al final no se le pudo ver a Maradona; sé que él estaba perfectamente abrazando la Copa, porque he visto muchas fotos", apuntó.

¿Cómo tomó la noticia de la muerte de Diego Maradona?

Por otro lado, Christian Martinoli se reafirmó como todo un fanático de Diego Armando Maradona, a un nivel insospechado que descubrió justo el día en el que el ídolo del futbol mundial falleció, aquel triste 25 de noviembre en el que recibió la noticia y sintió un verdadero dolor por su partida.

"Me di cuenta de lo fanático que soy de Maradona, cuando se muere, verdaderamente me golpeó, sabía que yo era fanático de Maradona, pero no sabía hasta qué punto del jugador de futbol", sentenció.

