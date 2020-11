Rencores que no se borran: Christian Martinoli volvió a estallar contra André Marín

Para nadie es un secreto la rivalidad que existe entre dos de las figuras más reconocidas de México, dentro del medio deportivo: Christian Martinoli y André Marín, quienes fueron compañeros de trabajo en TV Azteca, a finales de los 90 y principios de los 2000.

Y es que el narrador estrella de la televisora del Ajusco ya ha confesado el motivo por el que no tolera al ahora comentarista de Fox Sports, a quien se le acusa de una traición en contra del entonces jede de deportes José Ramón Fernández.

Es así que Christian Martinoli recordó como fue el reencuentro con André de Marín, a quien no dudó en criticar y calificar de 'prepotente' por su actitud en el lugar de comida en el que coincidieron, para mala fortuna del cronista.

“Me volteo, cuando me estoy sacando la foto (con unas personas), de las puertas giratorias, así güey, de frente, con su bolsita de hamburguesas como el Doctor Chapatín, mi primo AM (André Marín). Domingo, de traje negro, cab... Tres de la tarde. Seguramente tendría programa a las 11 de la noche, yo que sé, y ya desde entonces estaba con traje”, recordó en una charla con su compañero inseparable Luis García.

¿Christian Martinoli saludó a André Marín?

El momento incomodó se dio cuando el exfutbolista y también comentarista de TV Azteca le preguntó a Martinoli si lo había saludado, a lo cual, de manera contundente respondió que no, pues no era 'cínico' para abrazar a alguien que no le caía bien.

"Cómo nos vamos a saludar, hijo de pu..., yo nada más me tomé la foto y dije: uuuuuta madre: No, no mam... Yo no soy tan cínico como para irme a abrazar con un hijo de pu..., yo nada más lo vi a él y dije: A dónde va este cabrón", aceptó en el video que compartió en su cuenta de Facebook.

Pero eso no fue todo, pues además el comentarista nacido en Argentina estalló contra André Marín al recordar que no tuvo la 'decencia' de estacionarse' en un lugar apropiado, sino que dejó su vehículo sobre la banqueta.

"Ahí me di cuenta que venía con toda su familia. El pin... prepotente dejó su coche en la banqueta, para que lo esperaran. No tiene ni siquiera la decencia de irse a estacionar, pero qué puedes esperar", sentenció Christian Martinoli.

