El curioso origen del apodo de 'Gasero' que Christian Martinoli le puso a Antonio Rosique

No pudo ser otro. Con el ingenio que lo caracteriza, Christian Martinoli fue el encargado de trolear y bautizar como 'Gasero' al reconocido comentarista de TV Azteca, Antonio Rosique, quien ahora es popularmente conocido con este sobrenombre.

Y es que detrás de este apodo hay una curiosa anécdota que el propio conductor de Exatlón México confesó en entrevista con Javier Alarcón, al relatar que fue su irreverente compañero en la televisora del Ajusco quien comenzó a llamarlo así, luego de percatarse del color naranja que tenían sus manos y de inmediato lo relacionó con las personas encargadas de distribuir los tanques de gas.

"Un día Martinoli voltea y me ve las manos y dice: '¿Por qué tienes las manos naranjas? Tus manos parecen las manos de estos güeyes que cargaban tanques de gas, que traían los guantes anaranjados' Y entonces el tipo me empieza a decir: 'Tienes manos de gasero'", recordó Antonio Rosique.

¿Por qué Antonio Rosique tenía las manos color naranja?

Todo fue consecuencia del alto consumo de jugo de zanahoria que tenía el también narrador de TV Azteca, por lo que sus manos comenzaron a tomar un color naranja, sin embargo, el 'Gasero' reveló que al ser una persona daltónica no pudo darse cuenta de ello, por lo que se enteró de lo que le ocurría gracias a Christian Martinoli.

"Hubo un tiempo que me iba a correr todas las mañanas a los Viveros de Coyoacán y mi ritual era tomarme mi jugo de zanahoria, empecé a tomar uno como por dos meses seguidos, y parece increíble, pero sí pasa, se me empezaron a entintar de naranja las palmas de las manos. El tema es que yo soy daltónico, a mí como que los contrastes de color no los cacho tan rápido, me cuesta trabajo, yo decía: Estoy normal, estoy sano”, reconoció el comentarista.

Es por ello que después del troleo por parte del cronista nacido en Argentina decidió dejar de tomar la bebida de zanahoria, sin embargo, su apodo trascendió a tal grado que hasta la fecha es llamado 'Gasero', tanto por Martinoli, como por los propios televidentes.

"Por supuesto que dejé de tomar jugo de zanahoria, me regresaron a la normalidad, pero el Manos de Gasero se quedó”, contó Rosique.

