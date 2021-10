En 1957 hubo una primera y única vez. Hasta que volvió en 1984 para decir adiós en 1989, seis ediciones después. Hubo carreras, de un día, también alguna por etapas, organizadas por otros. Hubo reclamos, varios, 100.000 firmas hace algunos años. Hasta que ahora llegó el día: habrá versión femenina del Tour de France.

La competencia durará ocho días y no tres semanas, pero es un gran comienzo. Comenzará el año próximo en París el mismo día en el que los hombres terminen su etapa 21 en Champs Elisees, el 24 de julio. Y ya tiene su propio sponsor oficial.

"Es un gran momento para el ciclismo femenino profesional. Durante mucho tiempo, para muchos de nosotros ha sido un sueño competir en un Tour de Francia femenino", se entusiasmó la holandesa Anna van der Breggen.

Después de la desaparición de lo que se llamó Tour de France Feminin, apareció La Course, una carrera que varió de formatos (de uno y de dos días) y que se hizo por un pedido a la ASO, los organizadores de la masculina.

El Tour de France Femmes ahora figura en el calendario oficial del organismo rector del ciclismo, la Union Cycliste Internationale. "No es que el femenino perdió dinero en los ochenta, es que ASO no eligió invertir ahí. Lo trataron como un espectáculo secundario. Si bien era muy evidente que a los fanáticos les encantó, ASO no incluyó la carrera de mujeres en los derechos de transmisión y las negociaciones. En su lugar, lo cancelaron", dijo la escritoria y ciclista Kathryn Bertine, activista por el regreso de esta competencia.

"Al final del día, un Tour de Francia femenino es mucho más grande que una carrera de bicicletas. Es un faro de progreso para la sociedad que hombres y mujeres sean valorados por igual en la cima", agregó Bertine.