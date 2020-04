Científicos australianos aseguran haber encontrado la manera de matar al coronavirus en 48 horas

Los casos de coronavirus superaron el millón en todo el mundo, con un número de muertes cercano a los 60.000. Laboratorios de todo el planeta están investigando el desarrollo de una vacuna que pueda curar a los infectados, o al menos una manera de frenar y controlar la propagación del Covid-19. Incluso, encontrar un medicamento que calme los síntomas. Científicos de Australia afirman haber hecho un avance extraordinario al respecto.

El Instituto de Descubrimiento de Biomedicina (BDI, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Monash, en Melbourne, con la colaboración del Instituto Doherty, han hecho pruebas en los últimos días con un medicamento antiparásito y los resultados son realmente prometedores. Realizaron estudios con cultivos celulares y aseguraron que consiguieron matar al virus en 48 horas.

Utilizaron un fármaco antiparásito.

El fármaco se llama Ivermectina, está aprobado por la Agencia Americana del Medicamento (FDA, en inglés) y se puede adquirir en cualquier parte del mundo. "Hemos descubierto que incluso una sola dosis podría eliminar todo el ARN viral a las 48 horas y que, además, a las 24 horas se produce una reducción realmente significativa", informaron los científicos en declaraciones publicadas en la revista Antiviral Research.

Aunque es cierto que es un gran avance, aún no es prudente afirmar que es una cura para vencer al Covid-19, por lo que es sumamente importante no automedicarse. ¿El próximo paso? Pruebas en humanos. No pudieron determinar el tiempo exacto que les llevará realizarlas, pero sí informaron que les tomará meses. “Necesitamos determinar ahora si la dosis a la que se puede usar en humanos será efectiva, ese es el siguiente paso”.

La Ivermectina se utiliza en forma de comprimidos para el tratamiento de algunos procesos provocados por parásitos. Se ha empleado con éxito con diferentes virus, como el dengue, el VIH, la gripe y el zika. Esperemos que las pruebas sean positivas y se encuentre la cura lo antes posible.

