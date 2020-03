Alcaldesa de Bogotá confirma que quienes viajaron no podrán regresar el lunes

Un hecho de irresponsabilidad y falta de sensatez de muchos habitantes de Bogotá se dio en la noche del jueves, justo antes de que iniciara el decreto del simulacro obligatorio de aislamiento en la capital, medida para enfrentar la pandemia del Coronavirus.

Los ciudadanos que creyeron que se trataba de un puente festivo normal, sin tener en cuenta la gravedad que puede traer el contagio, y se fueron de puente para los municipios de Melgar, Ricaurte y Girardot, donde hay más balnearios de descanso.

A pesar de que muchos no pudieron ingresar a estos lugares debido a que los habitantes de estos hicieron barricadas y le pidieron a los turistas que regresaran, muchos sí llegaron y siguen en estos sitios.

Ante la irresponsabilidad y falta de cordura por parte de estas personas, la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, habló en la emisora W Radio sobre el tema y afirmó que estos ciudadanos no podrán regresar el lunes a sus hogares.

En puente normal habrían salido de Bogota más de un millón de vehículos, ayer solo salieron cerca de 120.000. Espero que hayan sido solo personas que no viven en la ciudad y debían marcharse. En todo caso el lunes no habrá plan retorno y seguirá #SimulacroVital hasta media noche. pic.twitter.com/KYwePnIhhA — Claudia López �� (@ClaudiaLopez) March 20, 2020

"Algunas personas no entendieron que no estamos de paseo ni de vacaciones, Esta medida es para quedarnos en casa, no irnos de paseo. Estamos es en un simulacro de cuarentena", dijo López.

Y agregó que los peajes de todo el departamento de Cindinamarca estarán cerrados después de que termine el simulacro, por tiempo indefinido. Así pues que los que piensan hacer la trampa de regresar el lunes e ingresar a Bogotá pasada la media noche, no lo podrán hacer.

