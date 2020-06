"Todo es más fácil encerradito en el Palacio": contrataque de Claudia López

—No pido encerrarnos hasta q haya vacuna.

—Es fácil decir eso encerradito en Palacio.

—Duque no corre un solo riesgo, él no tiene q ir a la calle a trabajar.

—Es fácil decir q no nos podemos encerrar cuando el único q realmente ha estado encerrado es el Presidente.@ClaudiaLopez pic.twitter.com/jXxg6JxIiE