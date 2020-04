Claudia López anuncia que Bogotá seguirá en cuarentena después del 27 de abril

Colombia actualmente vive un difícil momento a causa del coronavirus. En el país más de 3400 pacientes ya tienen la enfermedad y con el paso de los días nuevos casos se registran. Teniendo en cuenta esta situación, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López entrego sus declaraciones a RCN Radio en las que habló sobre los sectores que tendrán actividad ni bien termine el periodo de aislamiento.

López sostuvo que la reapertura debe ser gradual y despacio, esto con el propósito de que los casos de coronavirus no se disparen. Actualmente la capital del país es el territorio más afectado en el cual, a la fecha, se confirma la aparición de 1396 personas portadoras del Covid-19. Los bogotanos fueron los primeros en aislarse con el Simulacro Vital, pero desafortunadamente los números tanto de contagiados como de fallecidos no son nada alentadores.

Sin embargo, si bien hay un grupo de personas que podrán salir después del 27, la cuarentena en Bogotá seguirá por más tiempo debido al modelo epidemilógico que se vive en la capital del país, según explicó la Alcaldesa: "El 27 de abril Bogotá va a seguir en cuarentena porque lo necesita, porque todavía el modelo epidemiológico de Bogotá indica que tenemos alto riesgo. Que si abriéramos demasiado el 27, corremos el riesgo de que el 31 de mayo aún toda esta capacidad instalada se nos cope”.

#OpenInforma| La Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dio varias declaraciones, en Blu Radio, frente al levantamiento de la cuarentena el próximo 27 de abril. Entre esas están la cancelación de los festivos de este año y la decisión de no permitir la reapertura del aeropuerto. pic.twitter.com/9l3Myz7lEr — Open Histories (@OpenHistories) April 20, 2020

Además, dijo que en lo que resta del año ningún festivo puede ser usado de puente para viajar ya que los capitalinos pueden llevar el virus a otros municipios del país. “Estamos coordinados en eso. No solo que el primero de mayo no hay puente, el resto del año no hay puente de paseo. Ningún puente es paseo”, dijo López. Y agregó: "“Bogotá es la ciudad que tiene más alto contagio. Arrancamos a pasear por el país y le hacemos un daño al país, entonces no se puede. Aquí no va a haber transporte intermunicipal después del 27 de abril y vamos a mantener la misma restricción.

La posición de la alcaldesa dista del plan que tiene el Gobierno Nacional para dar levantamiento gradual al aislamiento obligatorio que fue ordenado hace varios días. Sin embargo, recientemente, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, señaló ante el Senado que el plan no es levantar el aislamiento preventivo obligatorio el 27 de abril. El funcionario dijo que el Ejecutivo está estudiando otras alternativas y estrategias para seguir combatiendo la pandemia.

