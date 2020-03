Califican de irresponsable a Claudia López por sugerir cuarentena de 3 meses

La cuarentena obligatoria en Colombia sigue dando de qué hablar en el país ya que hay muchos sectores, sobre todo económicos, que no están de acuerdo con la medida ya que muchas personas, que viven del día a día, no tienen cómo solventar los gastos diarios y se ven en la necesidad de salir sí o sí de sus casas y no cumplir con las indicaciones del Gobierno Nacional, Alcaldes, Gobernadores y demás autoridades locales, a pesar de las advertencias de todos los organismos sanitarios a nivel mundial.

Bogotá ha sido la ciudad más afectada en todo el país por el Coronavirus ya que en la actualidad supera los 300 casos confirmados y, a pesar de que la alcaldesa Claudia López quiso tomar medidas a tiempo, desde el Gobierno, encabezado por el presidente Iván Duque, no cerró el Aeropuerto El Dorado cuando de parte de la Alcaldía se le solicitó y el virus se siguió propagando en la capital colombiana indiscriminadamente y todavía, a hoy, no se saben cuáles serán las consecuencias de esto.

El cruce de decisiones entre los dos mandatarios han sido muy comentadas en las redes sociales.

Luego de que la situación se fue agravando, Duque tomó la decisión de decretar una cuarentena obligatoria preventiva desde el pasado 25 de marzo, hasta el próximo 13 de abril, animado por las determinaciones que ya habían tomado las autoridades locales en cada uno de sus territorios, en las cuales se decretaron toques de queda, simulacros de aislamiento, cierre de fronteras, entre otros que no quiso realizar Duque en su debido tiempo.

Preparación, preparación, preparación con anticipación, serenidad, empatía y solidaridad.



Ese es el único camino que tenemos como humanidad ante la pandemia.



El dilema no es #PrioridadDineroOSalud sino PREPARACIÓN y ADAPTACION para la vida, la salud y la economía en cuarentena. — Claudia López �� (@ClaudiaLopez) March 31, 2020

Ahora, cuando los casos siguen en aumento, de nuevo desde la Alcaldía de Bogotá, liderada por Claudia López, se está adelantando a las probabilidades y en entrevista con el canal CM& aseguró que cabe la posibilidad de que la cuarentena se amplíe por tres meses más. “Los colombianos debemos empezar a mentalizarnos en que tal vez tengamos que estar en una cuarentena de alrededor de tres meses. A la posibilidad de que tengamos que pasar a ese escenario es lo que yo llamo alerta naranja”, dijo López.

Ante esto, este martes varios la han calificado de irresponsable y en Twitter se han visto comentarios como: "Doctora ud es una gran estadista, no cabe la menor duda, pero NO genere más pandemia económica, superemos estos días!. COLOMBIA es una región pobre donde no existe un presupuesto para lo que ud plantea. Dejemos la emotividad y hablemos de cifras" o "Si Duque extendiera la cuarentena hasta agosto, saldrá Claudia López a finales de agosto para pedir que se prolongue 3 meses más. Es el puro populismo en su expresión más peligrosa".

