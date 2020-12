Claudia López se emberracó con Vanessa de la Torre: "Vane, te pido respeto"

Hace algunos días hubo una gran controversia en Bogotá por unas declaraciones de la alcaldesa Claudia López, quien dio a entender que la delincuencia e inseguridad en la capital de Colombia se debía en gran parte a la presencia de la población de venezolanos.

“No quiero estigmatizar, ni más faltaba, a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida cuadritos”, comentó en su momento la mandataria.

Este jueves, en entrevista con Caracol Radio, la periodista Vanessa de la Torres se refirió a este hecho y le preguntó a López: “A mí me sorprende honestamente, alcaldesa, usted que es una señora que ha sido defensora de las minorías, del que sale a protestar, que todas estas cosas que la conmueven profundamente lo que ocurrió con los muchachos en septiembre...“Me sorprende un montón porque es casi diciendo que la violencia de los venezolanos es peor que la violencia de los colombianos”.

A esto, Claudia se molestó bastante y tuvo que 'parar' en vivo a la periodista: “No, yo no estoy diciendo casi nada de eso, Vane, y yo te pido respeto y que no pongas palabras que yo no he dicho. Eso no es normal, eso tenemos que preguntarnos por qué pasa y no pasa por una nacionalidad u otra, pasa por la indocumentación, pasa por la ilegalidad".

Luego, la Alcaldesa explicó que lo anterior hace que los delincuentes no se puedan judicializar y, por ende, se genera mayor impunidad. “Esas cosas concretas que son las que tenemos que entender por qué están pasando y confrontar, tenemos que confrontarlas”, sentenció la gobernante.

