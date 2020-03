Claudia Sheinbaum confirmó que son 21 los casos de Coronavirus en CDMX y habló sobre las medidas a tomar

El coronavirus llegó a la Ciudad de México el 29 de febrero cuando el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud anunció el contagio de un hombre de 35 años proveniente de Italia. 17 días después, Claudia Sheinbaum confirmó que ya son 21 los casos de Covid-19 en la capital mexicana. En un comunicado a la población, la mandataria explicó las medidas que tomará para combatir el brote.

"Todos los casos están perfectamente identificados y sabemos que su contagio proviene de lugares fuera del país. Las personas que estuvieron en contacto con éstas 21 también están identificadas y aisladas y son a los que llamamos casos sospechosos", indicó e informó que "la Secretaría de Salud realiza pruebas aleatorias en los hospitales y centros de salud de la ciudad y hasta ahora no se ha encontrado ningún otro caso".

Mensaje importante sobre el Covid-19 hoy martes 17 de marzo pic.twitter.com/fLUy2iCJZ5 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 18, 2020

Sheinbaum, después de consultar a expertos nacionales e internacionales, estableció la clara postura del Gobierno ante la situación sanitaria: "Todo a su tiempo". "El anticiparnos a medidas drásticas también tiene un gran impacto negativo en la economía familiar de millones de capitalinos. Tengan la certeza de que en el momento en que sean necesarias las medidas más drásticas, las voy a tomar y estamos preparados para ellas", agregó.

La Jefa de Gobierno aclaró que "no parar la ciudad en este momento no significa no cuidarnos". "Por eso hemos suspendido los eventos de gobierno y los privados mayores a mil personas y a partir del viernes 20, la Secretaría de Educación Pública anunció la suspensión de clases. Que recordemos: no son vacaciones, se trata de cuidarnos", aseveró.

Después de destacar que el actual momento "requiere de absoluta responsabilidad de todas y de todos" y que "el reto mayor es no contagiar y no ser contagiado", la mandataria aseguró: "Si tenemos los síntomas de enfermedad respiratoria grave es mejor quedarnos en casa y contactar a nuestro médico".

Por último, dejó los contactos para comunicarse en caso de tener sintomas: "Pueden llamar a Locatel o mandar un mensaje SMS al 51515 que ha puesto el Gobierno de la Ciudad a tu disposición".

