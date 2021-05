Closs paró todo y le hizo un pedido a ESPN: "Tienen tres, cuatro señales..."

La compra por parte de Disney a Fox Sports, que derivó en la fusión con ESPN, nos hace ver día a día cambios constantes en la programación de los programas de índole deportiva más famosos de Argentina y el continente.

Uno de los más llamativos fue la llegada de Mariano Closs a la señal de ESPN tras varios años relatando exclusivamente para la señal 'azul'. El periodista también tiene ahora a su cargo ESPN F12, uno de los programas que ocupa el 'primer time' del mediodía.

Hace algunos días, Mariano decidió frenar en seco una charla sobre la derrota de River ante Banfield por la Copa de la Superliga para hacerle una queja a uno de los directores de programación del canal en el cual ahora trabaja.

"Lo único que voy a pedir... ¿Por qué la Fórmula 1 a las 18.30? Le digo al canal, muchachos: pongámosla en vivo. Tienen 3 señales, 4 señales. ¡Tiene que ir en vivo la Fórmula 1!", lanzó el mejor relator del país a modo de reclamo.

“Al señor de la programación que no sé quien es, EN VIVO LA FÓRMULA 1” pic.twitter.com/cnrnSawj3B — #SenseiCloss (@ClossMoments) May 3, 2021

Por último, concluyó: "Yo soy un fanático de la Fórmula 1. Al señor de la programación: en vivo la Fórmula 1. No puedo ver los portales porque se adelantan, me arruinan. No puedo ver los portales. Quería decir esto". ¡Tranquilo, Marian!

