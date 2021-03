Daniella Chávez lanza campaña para que el América le regale la playera nueva

A pesar de la distancia, Daniella Chávez no se olvida del América, sin embargo, desde su país, desde Chile, le es imposible comprar la nueva camiseta azulcrema, por lo que después del Clásico Nacional, lanzó una campaña para pedirle a las Águilas que le manden la playera de la última temporada desde México.

La modelo chilena estuvo al pendiente del duelo entre los de Coapa ante Chivas, el pasado domingo, por lo que no dudó en festejar el triunfo de los dirigidos por Santiago Solari después de golear al Rebaño por 3-0 en el Estadio Azteca, en la Jornada 10 del Guard1anes 2021.

Es por ello que en la euforia de la victoria y la celebración, Daniella Chávez aprovechó para hacerle un pedido muy especial al América: que le mande la nueva playera azulcrema hasta su país, pues allá no la puede conseguir y para lo cual además solicitó la ayuda de los aficionados para que llegara a oídos de la directiva en Coapa.

Pero eso no es todo, pues la famosa 'Novia de la Copa América' y ex exconductora de Televisa Deportes advirtió que le devolverá el favor a los seguidores que la apoyen con una sesión de fotos, para que puedan tenerla todo el tiempo, como fondo de pantalla.

"Campaña!! Dale Rt para que @ClubAmerica me obsequie la nueva camiseta del Club América, no la venden aquí donde estoy! Si me la envían haré unas fotos para que todos guarden de fondo de pantalla! Me apoyas en la campaña?", lanzó Daniella Chávez en una publicación en su cuenta de Twitter con tres postales muy sensuales, con la playera de las Águilas bien puesta.

