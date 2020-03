Colombiana en Estados Unidos descubre dos nuevos síntomas del Coronavirus

El planeta entero se encuentra paralizado por la presencia del Coronavirus, pero, mientras tanto, se siguen realizando estudios para determinar causas, síntomas y posibles soluciones.

Recientemente se llevó a cabo un estudio en Wuhan, China, el epicentro del brote de COVID-19. Allí se encontraron más detalles relacionados con la pandemia del momento.

Dicho informe, efectuado sobre 204 pacientes, exteriorizó que 99 dellos (el 48,5%) fueron al hospital con problemas digestivos como su principal dolencia o inconveniente.

Pero ahora, en Estados Unidos, una colombiana que fue infectada habría revelado dos nuevos síntomas, que hasta ahora no estaban asociados al problema del Coronavirus.

#ActualidadNacional | Vive en Nueva York, en donde le dio coronavirus después de asistir a una fiesta con amigos. Los síntomas se presentaron dos días después de la reunión.



Lea la noticia completa aquí https://t.co/X3n52n7TFU — Llano Siete Días (@LlanoSieteDias) March 26, 2020

"Los síntomas fueron mucho desaliento, mucha sed, teníamos tos. No presentábamos fiebre, aunque debo admitir que no tuvimos termómetro, nos sentíamos un poco calientes, pero no con esa fiebre que uno siente y sabe que tiene”, describió María Isabel Nieto a Noticias Caracol.

Y agregó: “Yo perdí el olfato y el gusto. Eso es muy importante que lo sepan porque es un síntoma que es relativamente nuevo y también un desaliento”, detalló la excónsul de Colombia en Nueva York.

