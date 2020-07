¿Cómo? Acusan a 'El Chavo' de asistir a fiestas privadas de Pablo Escobar

El encargado de revelar esta información fue, nada más y nada menos que Carlos Villagrán, quien interpretaba a 'Quico' en la serie de humor de 'El Chavo del 8'. Hace 6 años, cuando Roberto Gómez Bolaños Falleció, él decidió hacer unas cuantas revelaciones sobre su trabajo con el humorista mexicano.

Según recopiló Infobae, uno de los secretos que destapó Villagrán tiene que ver con la asistencia de Gómez Bolaños a fiesta privadas con el reconocido narcotraficante colombiano, Pablo Emilio Escobar Gaviria. A cambio de su presencia, y de otros actores de 'Chespirito, el capo les ofrecía a cambio grandes sumas de dinero por las que algunos se dejaron convencer, incluso 'El Chavo'.

"Yo no fui y tengo ese orgullo de decir no fui, pero sí fue Roberto. Ofrecían hasta 1 millón de dólares por ir a esas reuniones. No sé cuántos fueron. Pero yo no asistí”. Carlos Villagrán.