Cómo, cuándo y dónde ver en vivo el recital de Lady Gaga

Mientras médicos y científicos buscan la manera de crear una vacuna para curar la enfermedad, la mejor estrategia para evitar más casos de contagio y muertes por coronavirus es permanecer en casa. Por eso, los artistas y famosos han estado organizando conciertos y shows para alentar a que los fans respeten la cuarentena.

En esta oportunidad, se llevará a cabo un gran evento denominado 'One World: Together At Home', en el que habrá protagonistas de primer nivel. El mismo estará conducido por Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.

El show contará con grandes artistas.

Entre los músicos y famosos que dirán presente en el show está Lady Gaga, la talentosa cantante de pop. La estadounidense ganó once premios Grammy y lleva un total de siete discos compuestos.

A la cantante también la acompañarán varios músicos y personalidades como Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris y Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan y Stevie Wonder.

Cómo, cuándo y dónde ver el concierto:

El próximo sábado 18 de abril, a través de los siguientes canales: MTV, MTV Hits, Telefe, ViacomCBS, Comedy Central, Paramount Channel y VH1.

Horarios por país:

Argentina: 21 horas.

Colombia: 19 horas.

México: 19 horas.

Estados Unidos: 19 horas PT / 20 horas ET

