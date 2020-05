Atención: así puede saber si es beneficiario de Bogotá Solidaria en casa

Actualmente el territorio colombiano se encuentra afrontando la emergencia sanitaria a causa del coronavirus y para ayudar a los sectores más vulnerables, el Gobierno Nacional creó el ingreso solidario con la finalidad de abrigar a las familias que no pertenecen a ninguno de los programas sociales, que aplica en todo el país.

Pero, la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también ha tomado diferentes medidas durante la cuarentena para frenar la propagación del coronavirus en la capital, la ciudad más afectada por la pandemia en todo el país. Además, ha buscado alternativas y ha desarrollado programas como Bogotá Solidaria en Casa para ayudar a los menos favorecidos en medio de la crisis generada por el COVID-19.

Este programa tiene como objetivo entregar un Ingreso Mínimo Garantizado durante el periodo de Aislamiento Preventivo Obligatorio a 350.000 familias pobres de la capital con trabajos no formales o inactivos, además de otras 150.000 en condición de vulnerabilidad.

"Cada hogar pobre recibirá un aporte de, al menos, $233.000. Ese valor constituye un apoyo para cubrir una parte del gasto de un hogar pobre de Bogotá, para un periodo de 23 días de aislamiento. Se dará un aporte de $160.000 a los hogares vulnerables, que corresponde al complemento para una canasta mínima de alimentación de un hogar de bajos ingresos, pero no pobre, para 23 días", comunicó la Alcaldía.

La Alcaldía no ha dispuesto ninguna herramienta de consulta para saber si es o no beneficiario de Bogotá Solidaria en Casa, pero ha dejado claro que no se realizó ningún tipo de postulación o inscripción. Las condiciones para recibir este beneficio son: Estar clasificado como hogar pobre o vulnerable, según censo DANE, Sisbén IV y la encuesta de pobreza multipropósito, y cumplir la medida de Aislamiento permaneciendo en casa.

El apoyo se dará en apoyo monetario, bonos canjeables en dinero o mercados y subsidios en especie que entrega de ayudas como mercados directamente en las casas, sobre todo para los hogares que por condiciones de vida o ubicación no pueden acceder a los otros dos mecanismos.

