Como si no pasara nada: en Cundinamarca habituales trancones en medio de la cuarentena

El panorama en nuestro país no es nada favorable y en Cundinamarca un hecho llamó la atención de los mismos residentes del municipio de Girardot.

Se trata de un monumental trancón en la entrada a uno de los destinos turisticos más visitados por los habitantes del centro del país.

Largas filas de taxis, automoviles y camiones se hicieron presentes en la carretera que conduce Girardot con Flandes, Tolima.

Hoy sábado, como si fuera un puente normal. Entrada de Girardot/Cundinamarca con Flandes/Tolima. @NoticiasUno @CaracolRadio @stevenarce @dani3palaciosdj @NoticiasRCN RT POR FAVOR. Esto no puede seguir así.(Girardot una ciudad que hasta el momento lleva 0 casos positivos de covid pic.twitter.com/ClcTqEKEmG — Carlos Cifuentes (@CifuInformatica) May 2, 2020

En dicho sector del país aún no se han manifestado ningún caso con coronavirus, pero esto no debería darle confianza a los residentes para no cumplir con la medida de la cuarentena.

Hasta la fecha en el país se ha confirmado la presencia de 7006 casos con Covid-19 de los cuales se han recuperado 1551 personas y han muerto 314.

#ReporteCOVID19 �� Para este 1 de mayo, confirmamos en Colombia:



112 recuperados

499 nuevos casos y

21 fallecidos.



Así, las cifras totales son de:



1.551 pacientes recuperados

7.006 casos de COVID-19 y

314 muertes



Más información: https://t.co/6qWMUeJ4C6 pic.twitter.com/9bFGJfByrB — MinSaludCol (@MinSaludCol) May 1, 2020

