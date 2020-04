Cómo ver EN VIVO la velada de boxeo de Nicaragua: Ramiro Blanco vs. Robin Zamora

Nicaragua es el único país con boxeo profesional en el mundo y podrás ver la velada de hoy en vivo desde tu casa. La misma es organizada por Búfalo Boxing Promotions en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua.

El evento estelar será el combate de Ramiro Blanco frente a Robin Zamora II.

Además, se enfrentarán Freddy Fonseca vs. Alain Aguilar; Escalante vs. Mairena y Eliezer Gauto vs. Byron Castellón.

La entrada será libre y gratuita para 500 personas que deberán llevar y usar mascarillas.

Día y horario: ¿cuándo será la velada de boxeo en Nicaragua?

La velada de boxeo en Nicaragua será este sábado 25 de abril en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua

Horario según cada país:

Argentina: 23:59 horas

Uruguay: 23:59 horas

Chile: 22:59 horas

Paraguay: 22:59 horas

Venezuela: 22:59 horas

Bolivia: 22:59 horas

República Dominicana: 22:59 horas

México: 21:59 horas

Colombia: 21:59 horas

Ecuador: 21:59 horas

Perú: 21:59 horas

Panamá: 21:59 horas

Honduras: 20:59 horas

Nicaragua: 20:59 horas

Guatemala: 20:59 horas

El Salvador: 20:59 horas

Costa Rica: 20:59 horas

Estados Unidos: 19:59 PT/ 22:59 ET

Transmisión: ¿cómo ver la velada en vivo?

La velada podrá ver en vivo por ESPN Knock Out en ESPN y ESPN2 para Latinoamérica y en ESPN Deportes USA.

Protocolo de acceso en la velada de hoy en Managua: además de esto, los equipos de los boxeadores y los árbitros usarán mascarilla y guantes.

Y recuerden que todos ustedes podrán verlo desde casa en vivo por #ESPNKnockOut en ESPN/ESPN2 para Latinoamérica y en ESPN Deportes USA pic.twitter.com/cqHtmHD4Fw — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) April 25, 2020

