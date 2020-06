Cómo ver "Global Goal: Unite for Our Future - La Cumbre & El Concierto"

Global Citizen y la Comisión Europea se han unido para llevar Global Goal: Unite for Our Future - La Cumbre & El Concierto al público de todo el mundo, que se estrenará el 27 de junio.

El concierto será televisado y transmitido digitalmente a nivel mundial, y destacará el impacto desproporcionado que el COVID-19 está teniendo en las comunidades marginadas, incluidas las personas de color, las que viven en la pobreza extrema y otras comunidades que enfrentan discriminación.

Reunirá a algunos de los principales artistas del mundo con los líderes mundiales para honrar a quienes trabajan solucionando problemas (médicos, científicos, trabajadores de laboratorio, trabajadores esenciales y defensores de los derechos humanos) que compiten no solo por crear la cura para el COVID-19, sino también para garantizar que esté disponible para todos los que lo necesiten.

Presentado por Dwayne “The Rock” Johnson, el concierto contará con las actuaciones de Shakira, Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Miley Cyrus, Justin Bieber y Quavo, J Balvin, Chloe x Halle, Yemi Alade, Christine and the Queens, Lin-Manuel Miranda y el elenco original de Broadway de HAMILTON con Jimmy Fallon & The Roots, J’Nai Bridges con Gustavo Dudamel, de The Los Angeles Philharmonic, YOLA (Youth Orchestra Los Angeles), y The For Love Choir.

También se presentarán Chris Rock, Hugh Jackman, Kerry Washington, Charlize Theron, Forest Whitaker, David Beckham, Salma Hayek Pinault, Billy Porter, Diane Kruger, Antoni Porowski, Ken Jeong, Naomi Campbell, Nikolaj Coster-Waldau, y Olivia Colman.

Además de El Concierto la noche del 27 de junio también traerá Global Goal: Unite for Our Future - La Cumbre que será transmitida online y en las redes sociales desde las 3 p.m. CET / 2 p.m. BST / 9 am ET: brindando a los líderes mundiales, corporaciones y filántropos la oportunidad de hacer nuevos compromisos financieros para apoyar a las organizaciones que lideran el mundo en la respuesta al COVID-19, y apoyar a las comunidades devastadas por la pandemia en la reconstrucción de un mundo más justo y equitativo .

Junto con los nuevos compromisos en la lucha para terminar con el COVID-19, la cumbre también contará con paneles de discusión y entrevistas con expertos y líderes de opinión, moderados por los periodistas Katie Couric, Mallika Kapur, Morgan Radford, Isha Sesay y Keir Simmons.

Se unirán a la conversación los principales artistas y activistas como Nikolaj Coster-Waldau, Miley Cyrus, Angelique Kidjo y Ken Jeong.

Día y horario: ¿cuándo será el concierto?

Global Goal: Unite for Our Future - La Cumbre será este sábado 27 de junio.

Horario según cada país:

España: 15:00 horas

Argentina: 10:00 horas

Chile: 09:00 horas

México: 08:00 horas

Colombia: 08:00 horas

Estados Unidos: 06:00 PT/ 09:00 ET

Transmisión: ¿cómo ver el concierto?

Hay muchas plataformas para ver la transmisión, incluso será transmitida en la página de la campaña Global Goal: Unite for Our Future; así como en los distintos canales de Global Citizen que incluyen YouTube, Facebook y Twitter. La cumbre comenzará a las 9 a.m. ET / 2 p.m. BST / 3 p.m. CET y El concierto se transmitirá a las 2 p.m. ET / 7 p.m. BST / 8 p.m. CET.

También podrás sintonizarlo en TIDAL, Twitch, Twitter, LADBible, Yahoo, Canal + Group, la página de Facebook de Vogue Paris y MTV International.

En Latinoamérica:

Además de las redes sociales y las plataformas de transmisión a nivel mundial, también puedes ver La Cumbre y El Concierto en las redes sociales de Global Citizen, incluidos YouTube, Twitter y Facebook.

También puedes verlo en América Latina a través de Sony Channel Latin America, Turner Latin America, Apple, YouTube y MTV International. En Brasil, también podrás verlo a través de Grupo Globo; y en México a través de TV Azteca.

