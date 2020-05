Cómo ver el UFC Fight Night 172: fecha, hora y cartelera

HOY HOY HOY!



11 guerras:

Overeem vs Harris + Gadelha vs Hill + Vera vs Yadong (y 8 combates más) EN VIVO por #ESPNKnockOut en ESPN2 en toda LATM (excepto ����y����)



19:00��������

18:00������������

17:00������������



¡No se lo pierdan! #LaPasiónNuncaSeFue #UFCxESPN pic.twitter.com/YYzkfXEEbu