Cómo ver el concierto online de Pedro Aznar "a la carta"

Debido a problemas técnicos, el show a la carta de Pedro Aznar programado para el sábado 23 de mayo fue suspendido.

"No se imaginan cuánto lamenté los problemas técnicos que interrumpieron el concierto del sábado...Se debieron a una caída en los servicios de conectividad en la zona, algo que estuvo totalmente fuera de nuestro control, tanto mío como de Tickethoy. De todas formas, pido disculpas por el inconveniente; sé la expectativa y las ganas que tenían, sólo comparables a las mías. Haré el show completo, con entusiasmo redoblado, el próximo viernes 29 a las 20hs de Argentina. Estamos todos trabajando denodadamente para asegurar que la transmisión sea de la más alta calidad y robustez, en todas las partes de la cadena técnica", escribió el músico al respecto.

"El acceso será a través del mismo código que obtuvieron para la vez pasada. Quienes no puedan o no deseen presenciar el concierto ese día, podrán pedir la devolución de sus entradas a Tickethoy. Muchísimas gracias, de todo corazón , por los mensajes de apoyo, comprensión y cariño. Me siento profundamente honrado y feliz de contar con una audiencia tan sensible, humana y generosa. Nos vemos el viernes 29! Un agradecido y caluroso abrazo, Pedro", agregó.

Como ya es sabido, será un show en formato acústico, via streaming, con las canciones más votadas del repertorio de Pedro Aznar. Parte de la recaudación del recital será donada a FUNDACIÓN SÍ.

Día y horario: ¿cuándo será el concierto online?

El concierto online de Pedro Aznar será este viernes 29 de mayo.

Horario según cada país:

España: 01:00 horas (sábado)

Argentina: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Chile: 19:00 horas

México: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

¿Dónde compro las entradas?

Argentina: ENTRADAS

México: ENTRADAS

Chile: ENTRADAS

España: ENTRADAS

29 de mayo, concierto online A la carta con las canciones más votadas! Elegí tus canciones en el formulario de compra de @TicketHoy Parte de la recaudación será donada a @sifundacion pic.twitter.com/jpyyZdoDj8 — Pedro Aznar (@Pedro_Aznar) May 27, 2020

Lee También