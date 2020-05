Cómo ver el espectáculo online del Cirque du Soleil "One Night for One Drop"

Como todos los viernes, el Cirque du Soleil nos brindará nuevo espectáculo para que disfrutemos desde nuestras casas durante la cuarentena.

Será un especial de una hora con actos de "One Night for One Drop", un maravilloso espectáculo anual creado por Cirque du Soleil, en soporte de One Drop.

Día y horario: ¿cuándo será el espectáculo online del Cirque du Soleil?

El espectáculo online del Cirque du Soleil será este viernes 1 de mayo.

Horario según cada país:

España: 21:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Chile: 15:00 horas

México: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Estados Unidos: 12:00 PT/ 15:00 ET

Transmisión: ¿cómo ver el espectáculo en vivo?

El espectáculo será transmitido en vivo a través del siguiente link de YouTube o por CirqueConnect. También se podrá ver en diferido para quienes no disfrutarlo en vivo.

Lee También