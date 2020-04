Cómo ver el show online The Maccabees

La banda de indie rock The Maccabees dará un concierto online este miércoles para que sus fans lo disfruten durante la cuarentena.

"Nos reuniremos (no físicamente, por supuesto) el miércoles 29 para hablar y escuchar a Given To The Wild en su totalidad en twitter para #timstwitterlisteningparty. Nos vemos allí y gracias a @ogenesisrecords por invitarnos", escribieron en su cuenta de Instagram.

Durante la transmisión contestarán todas las preguntas de sus seguidores y arrojarán fragmentos sobre el disco a medida que avancen.

Día y horario: ¿cuándo será el concierto online?

El concierto online de The Maccabees será este miércoles 29 de abril.

Horario según cada país:

Argentina: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Chile: 16:00 horas

México: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Perú: 15:00 horas

Estados Unidos: 13:00 PT/ 16:00 ET

Transmisión: ¿cómo ver el concierto en vivo?

El concierto será transimitido en vivo a través de la cuenta de Twitter de The Maccabees.

