Cómo ver el show online de Ilse Hendrix en Far Away Together

Debido a la pandemia de coronavirus, muchos artistas independientes buscan recaudar fondos en esta época de cuarentena realizando conciertos en línea. Además, es una gran opción para sus seguidores de entretenerse dentro de sus casas.

Far Away Together es un festival en línea a beneficio de la música que se lleva a cabo todos los días desde el 4 hasta al 30 de abril y podrás ver y escuchar a más de 40 bandas y DJs.

Esta noche es el turno de Rosa Pistola, Pau Sotomayor, Pato Watson e Ilse Hendrix.

Día y horario: ¿cuándo será el concierto online?

El concierto online de Ilse Hendrix se llevará a cabo este miércoles 29 de abril.

Horario según cada país:

Argentina: 01:00 horas (jueves)

Uruguay: 01:00 horas (jueves)

Chile: 00:00 horas (jueves)

México: 23:00 horas

Perú: 23:00 horas

Colombia: 23:00 horas

Estados Unidos: 21:00 PT/ 00:00 ET (jueves)

Transmisión: ¿cómo ver el concierto en vivo?

El concierto se podrá ver en vivo a través de Far Away Together TV.

