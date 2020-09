Cómo ver en VIVO el BSF Arena Freestyle

No te pierdas BSF Arena Freestyle Tournament el próximo 25 de Septiembre con los siguientes batallones:



- BNET vs CARPEDIEM

- FRANCO vs SUB

- BRASITA vs SARA SOCAS

- NITRO vs YOIKER



Jurados:



- TRUENO

- AKAPELLAH

- DUKI

- ORIGINAL JUAN

- JUAN ORTELLI



¿Quién ganará? pic.twitter.com/jToYXVYCKL