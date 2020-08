Cómo ver en VIVO el concierto online de TWICE, "World in a day"

TWICE ONLINE CONCERT

Beyond LIVE - TWICE : World in A Day

Preparing to meet ONCE in this Sunday!https://t.co/wJAbgLb5vC



Tickets��https://t.co/O0wzkSW3kahttps://t.co/7sWfZZLjoR (Korea)https://t.co/5ckzgS3BdZ (Global)#TWICE #트와이스 #TWICE_Beyond_LIVE #WorldinADay