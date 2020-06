Cómo ver en vivo Amanda Nunes vs. Felicia Spencer por título de la UFC del peso pluma

HOY HOY HOY!! #UFC250



En vivo por #ESPNKnockOut en ESPN2



19:00��������

18:00������������

17:00������������



Amanda Nunes �� vs Felicia Spencer

Assunçao vs Garbrandt

Wineland vs O'Malley

Y 9 combates más #LaPasionNuncaSeFue pic.twitter.com/0q1ZkQscUz