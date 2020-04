Cómo ver en vivo Miami Horror, Pétra y Zea & Shesh en el Far Away Together Fest

Far Away Together es un festival online que busca recaudar fondos para los artistas independientes en esta época de cuarentena

Esta noche, Pétra, Miami Horror y Zea & Shesh harán su presentación en el Festival.

Día y horario: ¿cuándo serán los conciertos?

Los conciertos de Pétra, Miami Horror y Zea & Shesh serán este martes 28 de abril.

Horario según cada país:

Pétra: 20:00 MEX, PER, COL / 21:00 CHL / 22:00 ARG

Miami Horror: 21:00 MEX, PER, COL / 22:00 CHL / 23:00 ARG

Zea & Shesh: 22:00 MEX, PER, COL / 23:00 CHL / 00:00 ARG

Transmisión: ¿cómo ver el evento en vivo?

El evento será transmitido en vivo a través de Far Away Together TV.

