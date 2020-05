Cómo ver en vivo el concierto online de Super Junior: Beyond the Super Show

Este domingo 31 de mayo, Super Junior ofrecerá su concierto "Beyond the Super Show", un recital virtual de K-pop que será transmitido en vivo como parte del Beyond Live.

A diferencia de la mayoría de conciertos online que surgieron en el tiempo de cuarentena, el Beyond Live produce material exclusivo y en directo para el evento.

La serie de conciertos online Beyond Live también tiene la particularidad de ser una transmisión de pago que solo se distribuye a través de la página y app V Live.

Día y horario: ¿cuándo será el concierto?

El concierto online de Super Junior será este domingo 31 de mayo (madrugada del sábado 30).

Horario según cada país:

España: 08:00 horas

Argentina: 03:00 horas

Uruguay: 03:00 horas

Brasil: 03:00 horas

Chile: 02:00 horas

Paraguay: 02:00 horas

Bolivia: 02:00 horas

Venezuela: 02:00 horas

Estados Unidos: 02:00 ET

México: 01:00 horas

Colombia: 01:00 horas

Perú: 01:00 horas

Ecuador: 01:00 horas

Transmisión: ¿cómo ver el concierto?

El concierto se podrá ver en vivo a través de VLive.

