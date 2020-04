Cómo ver en vivo el musical The Disney Family Singalong

En medio de la pandemia de coronavirus, podremos disfrutar de un increíble musical desde nuestras casas: The Disney Family Singalong. Una gran alternativa para entretenernos durante la cuarentena.

Este musical organizado por Ryan Seacrest tendrá una lista llena de estrellas, músicos y celebridades que interpretarán sus canciones favoritas de Disney desde su casa.

Demi Lovato actuará junto a Michael Buble para un dúo de la banda sonora de Cenicienta, mientras que Ariana Grande cantará “I won’t say i’m in love”, un tema de Hércules.

Además, Raven-Symone se unirá a su compañera de Disney Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Dove Cameron, Sofía Carso y el director de High School Musical Kenny Ortega para una interpretación conjunta de “We’re all in this together”.

Día y horario: ¿cuándo será el especial musical?

El musical The Disney Family Singalong será este jueves 16 de abril.

Horario según cada país:

Estados Unidos: 17:00 PT/ 20:00 ET

México: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Perú: 19:00 horas

Chile: 20:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Transmisión: ¿cómo ver el musical en vivo?

El especial musical se transmitirá en ABC y se podrá escuchar en Lite FM, Soft Rock y Today’s Mix de iHeartRadio.

