Cómo ver la programación gratuita de HBO

Como ya sabemos, la única forma de evitar la propagación del coronavirus COVID-19 es quedándonos en nuestras casas. Por este motivo, HBO nos da más razones cumplir con la cuarentena, ya que hará 500 horas de programación gratis a través de HBO NOW y HB GO sin suscripción, a partir del viernes 3 de abril.

Incluye grandes programas de televisión, como "The Sopranos" y "The Wire", y otros muy buenos programas de HBO como "Veep" y "Six Feet Under".

Títulos de películas como "Pokémon Detective Pikachu", "Crazy, Stupid, Love" y "Empire of the Sun" se unen a docuseries incluyendo "McMillion $" y "The Case Against Adnan Syed" como ofertas de transmisión gratuita también.

Los espectadores que quieran ver "The Wire" pueden descargar las aplicaciones HBO NOW o HBO GO o visitar HBONOW.com o HBOGO.com.

La lista completa de contenido de HBO disponible para transmitir sin una suscripción incluye:

-Ballers (5 Seasons)

-Barry (2 Seasons)

-Silicon Valley (6 Seasons)

-Six Feet Under (5 Seasons)

-The Sopranos (7 Seasons)

-Succession (2 Seasons)

-True Blood (7 Seasons

-Veep (7 Seasons)

-The Wire (5 Seasons)

10 Docuseries y Documentales:

-The Apollo

-The Case Against Adnan Syed

-Elvis Presley: The Searcher

-I Love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter

-The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley

-Jane Fonda in Five Acts

-McMillion$

-True Justice: Bryan Stevenson’s Fight for Equality

-United Skates

-We Are the Dream: The Kids of the MLK Oakland Oratorical Fest

20 Funciones teatrales de Warner Bros:

-Arthur

-Arthur 2: On the Rocks

-Blinded By the Light

-The Bridges of Madison County

-Crazy, Stupid, Love

-Empire of the Sun

-Forget Paris

-Happy Feet Two

-Isn’t It Romantic?

-The Lego Movie 2: The Second Part

-Midnight Special

-My Dog Skip

-Nancy Drew and the Hidden Staircase

-Pan

-Pokémon Detective Pikachu

-Red Riding Hood

-Smallfoot

-Storks

-Sucker Punch

-Unknown

