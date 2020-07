Cómo ver los partidos de la NBA en Argentina: día, hora y TV

La NBA continuará con la fase regular a partir del 30 de julio y ya dio a conocer los días, horarios y televisaciones de todos los partidos.

La competencia se desarollará en la burbuja de Orlando, en los complejos que Disney tiene en La Florida.

Jueves 30 de julio

19:30 | Pelicans vs. Jazz | DirecTV Sports

22:00 | Lakers vs. Clippers | DirecTV Sports

Viernes 31 de julio

15:30 | Nets vs. Magic | NBA Pass (DirecTV)

17:00 | Trail Blazers vs. Grizzlies | NBA TV

17:00 | Wizards vs. Suns | NBA Pass (DirecTV)

19:30 | Bucks vs. Celtics | ESPN

21:00 | Spurs vs. Kings

22:00 | Mavericks vs. Rockets | ESPN

Sábado 1 de agosto

14:00 | Nuggets vs. Heat | ESPN

16:30 | Thunder vs. Jazz | ESPN

19:00 | Clippers vs. Pelicans | ESPN

20:00 | Pacers vs. Sixers | NBA Pass (DirecTV)

21:30 | Raptors vs. Lakers | ESPN

Domingo 2 de agosto

15:00 | Nets vs. Wizards | NBA Pass (DirecTV)

16:30 | Celtics vs. Trail Blazers | ESPN

17:00 | Grizzlies vs. Spurs | NBA TV

19:00 | Magic vs. Kings | NBA Pass (DirecTV)

21:30 | Rockets vs. Bucks | ESPN

22:00 | Suns vs. Mavericks

Lunes 3 de agosto

14:30 | Heat vs. Raptors

17:00 | Thunder vs. Nuggets | NBA TV

17:00 | Wizards vs. Pacers | NBA Pass (DirecTV)

19:30 | Pelicans vs. Grizzlies | ESPN

21:00 | Sixers vs. Spurs | NBA Pass (DirecTV)

22:00 | Jazz vs. Lakers | ESPN

Martes 4 de agosto

14:30 | Bucks vs. Nets | NBA Pass (DirecTV)

15:30 | Kings vs. Mavericks | NBA TV

17:00 | Clippers vs. Suns | NBA Pass (DirecTV)

18:00 | Pacers vs. Magic

19:30 | Heat vs. Celtics | DirecTV Sports

22:00 | Trail Blazers vs. Rockets | DirecTV Sports

Miércoles 5 de agosto

15:30 | Jazz vs. Grizzlies | NBA Pass (DirecTV)

17:00 | Wizards vs. Sixers | NBA Pass (DirecTV)

17:00 | Spurs vs. Nuggets | NBA TV

19:30 | Lakers vs. Thunder | ESPN

21:00 | Magic vs. Raptors

22:00 | Celtics vs. Nets | ESPN

Jueves 6 de agosto

14:30 | Kings vs. Pelicans | NBA Pass (DirecTV)

17:00 | Bucks vs. Heat | DirecTV Sports

17:00 | Suns vs. Pacers | NBA TV

19:30 | Mavericks vs. Clippers | DirecTV Sports

21:00 | Nuggets vs. Trail Blazers | NBA TV

22:00 | Rockets vs. Lakers | DirecTV Sports

Viernes 7 de agosto

14:00 | Spurs vs. Jazz | NBA Pass (DirecTV)

17:00 | Grizzlies vs. Thunder | NBA TV

18:00 | Nets vs. Kings | NBA Pass (DirecTV)

19:30 | Sixers vs. Magic | DirecTV Sports

21:00 | Pelicans vs. Wizards | NBA TV

22:00 | Raptors vs. Celtics | DirecTV Sports

Sábado 8 de agosto

14:00 | Trail Blazers vs. Clippers | DirecTV Sports

16:30 | Nuggets vs. Jazz | DirecTV Sports

17:00 | Pacers vs. Lakers | DirecTV Sports

20:30 | Heat vs. Suns | NBA TV

21:30 | Mavericks vs. Bucks | ESPN

Domingo 9 de agosto

13:30 | Thunder vs. Wizards | NBA TV

15:00 | Raptors vs. Grizzlies | NBA Pass

16:00 | Pelicans vs. Spurs | ESPN

18:00 | Celtics vs. Magic | NBA TV

19:30 | Trail Blazers vs. Sixers | NBA Pass (DirecTV)

21:00 | Kings vs. Rockets

22:00 | Clippers vs. Nets

Lunes 10 de agosto

15:30 | Suns vs. Thunder | NBA TV

16:00 | Jazz vs. Mavericks | NBA Pass (DirecTV)

19:30 | Bucks vs. Raptors | ESPN

21:00 | Heat vs. Pacers | NBA TV

22:00 | Lakers vs. Nuggets | DirecTV Sports

Martes 11 de agosto

14:00 | Magic vs. Nets | NBA TV

15:00 | Spurs vs. Rockets | NBA Pass (DirecTV)

17:30 | Sixers vs. Suns | NBA Pass (DirecTV)

18:00 | Mavericks vs. Trail Blazers | NBA TV

19:30 | Grizzlies vs. Celtics | DirecTV Sports

22:00 | Kings vs. Pelicans | DirecTV Sports

22:00 | Wizards vs. Bucks

Miércoles 12 de agosto

17:00 | Rockets vs. Pacers | NBA Pass (DirecTV)

19:30 | Sixers vs. Raptors | ESPN

21:00 | Thunder vs. Heat | NBA Pass (DirecTV)

22:00 | Nuggets vs. Clippers | ESPN

