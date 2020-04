Cómo y cuándo ver WWE NXT

El Campeonato Norteamericano de NXT estará en juego el próximo miércoles cuando Keith Lee defienda su título contra Dominik Dijakovic y Damian Priest en un combate de triple amenaza.

Será sin público y tendrá una duración de dos horas.

Cartelera de WWE NXT:

Campeonato Norteamericano de NXT

Keith Lee (c) vs. Dominik Dijakovic vs. Damian Priest

Oportunidad para formar parte del Ladder Match de mujeres

Xia Li vs. Kayden Carter vs. Shotzi Blackheart vs. Dakota Kai vs. Deonna Purrazzo vs. Aliyah

The Velveteen Dream vs. Bobby Fish

Día y horario: ¿cuándo será el WWE Next?

El WWE Next se llevará a cabo el miércoles 1 de abril en el Peformance Center de la WWE, Orlando.

Horario según cada país:

España: 02:00 horas

Estados Unidos: 20:00 ET / 17:00 PT

México: 18:00 horas

Chile: 21:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Perú: 19:00 horas

Transmisión: ¿cómo ver el evento en vivo?

Estados Unidos: USA Network

Latinoamérica: FOX Sports

España: sin TV

Streaming: WWE Network

Lee También