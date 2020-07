Cómo y cuándo ver World is One, el concierto online de Stray Kids, Mamamoo, Super Junior y KARD

MBC organizó un evento en línea con estrellas del mundo de K-Pop para recaudar fondos destinados a lucha contra el COVID-19.

El mismo se llama "World is One" y sera transmitido en forma online este jueves 9 de julio a través de V Live para todo el mundo.

Los artistas invitados que participarán con sus presentaciones serán MAMAMOO, STRAY KIDS, Super Junior, KARD, Heize, Oh My Girl, SF9, N.Flying, April, Cosmic Girls, Na Yoon Sun y Hiphop Girlz, mientras que los MC serán Leeteuk de Super Junior y Seunghee de Oh My Girl.

Todo lo recaudado durante World is ONE se donará a la organización World Vision para que puedan ayudar a grupos vulnerables alrededor del mundo ante la crisis del COVID-19.

Día y horario: ¿cuándo será el concierto?

El concierto World is One se llevará a cabo este jueves 9 de julio.

Horario según cada país:

Corea del Sur: 19:00 horas

España: 12:00 horas

Argentina: 07:00 horas

Brasil: 07:00 horas

Chile: 06:00 horas

México: 05:00 horas

Colombia: 05:00 horas

Perú: 05:00 horas

Estados Unidos: 03:00 PT/ 06:00 ET

Transmisión: ¿cómo ver el evento en vivo?

El concierto será transmitido a través del siguiente enlace de V LIVE.

