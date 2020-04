Cómo y dónde ver la maratón de boxeo: grandes peleas de Ali, Tyson y Holyfield

Quedarse en casa es fundamental y es de muchísima ayuda. Hasta el momento, y en todo el mundo, está probado que es la mejor estrategia para enfrentar al coronavirus, que ya ha provocado más de un millón de contagios y miles de muertes. Frente a esto, el entretenimiento en el hogar es clave para no sentir tanto el encierro y poder hacer más llevadero el día a día.

Para que los televidentes puedan disfrutar de una buena programación, ESPN2 tuvo la gran idea de tranmsitir una maratón de algunas de las mejores peleas en la historia del boxeo de peso pesado. Por ejemplo, Muhammad Ali vs. Joe Frazier III, Mike Tyson vs. Buster Douglas y Evander Holyfield vs. George Foreman.

El 28 de junio de 1997, Tyson mordió a Holyfield en pleno combate.

Cuándo ver las peleas:

- A las 7 p.m. ET, con tres peleas consecutivas: Ali vs. Foreman, Ali-Frazier III y Ali vs. Leon Spinks II.

- A las 10:30 p.m. ET, con cuatro combates: Tyson, incluidos Tyson vs. Trevor Berbick, Tyson vs. Larry Holmes, Tyson vs. Michael Spinks y Tyson vs. Douglas. La acción finalizará a la 1 a.m. ET con la pelea de 1991 entre Holyfield y Foreman.

