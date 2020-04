The Shows Must Go On: cómo y por dónde ver en vivo musicales de Broadway

El coronavirus ha provocado un verdadero desastre a nivel salud en casi todo el mundo. Decenas de países no dan abasto para atender a miles y miles de pacientes. Sin embargo, el problema que también enfrentan es una gran crisis económica, ya que debido a la cuarentena muchísima gente se ha quedado desempleada.

Uno de los sectores más golpeados sin dudas es el de espectáculos. Varios cines, teatros y shows musicales han cerrado y aún no se conoce cuándo retomarán con la actividad. Como consecuencia, muchos se quedarán sin empleo y deberán rebuscárselas para poder mantenerse económicamente.

Hello Phantom fans! Join in as we live tweet today’s broadcast of The Phantom of the Opera at the Royal Albert Hall 25th anniversary starring @RaminKarimloo, @SierraBoggess & @HadleyFraser! https://t.co/7QrvH1yxKG — The Phantom (@PhantomBway) April 17, 2020

Broadway, famoso circuito de espectáculos teatrales de Nueva York, también sufre debido al Covid-19. Si bien en Estados Unidos tienen pensado reabrir en junio, distintos elencos están padeciendo la crisis. Por lo tanto, las autoridades decidieron organizar transmisiones gratuitas, bajo el lema 'The Shows Must Go On' de obras que fueron grabadas y para que el público no se las pierda. ¿El objetivo? Recaudar fondos.

Cómo y por dónde ver The Shows Must Go On:

Todas las semanas, a través del canal de Youtube 'The Shows Must Go On', se emitirá una obra musical del Circuito Broadway durante 48 horas y de manera gratuita.

+ Haz click aquí para ver las obras disponibles

