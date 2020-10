Comunicado oficial de Aczino sobre su presencia en la Red Bull Internacional 2020

Hace casi ocho meses, el pasado sábado 7 de marzo, se llevó a cabo uno de los eventos más emotivos de la historia del freestyle. En Lima, Perú, el gran Mauricio Hernández se retiró por la puerta grande de las batallas al consagrarse Campeón de la primera Final de FMS Internacional venciendo a Chuty en la definición.

Luego de dominar el panorama durante años y ganar incontables títulos, Aczino decidió ponerle una pausa a su carrera y abandonó las competiciones. La única que dejó en duda desde el principio es la más importante de todas y la que fue su inspiración desde el 2014: la Red Bull Internacional. En varias entrevistas, el mexicano aseguró que iba a meditarlo y a tomar una decisión al respecto cuando se acerque el evento.

Aczino no tiene claro si participará en la Internacional 2020 (FMS Internacional)

El mismo ya tiene fecha y lugar. La Final Internacional de Red Bull 2020 se celebrará el próximo 12 de diciembre en República Dominicana. Mau ya tiene su cupo asegurado luego de salir tercero en el 2019 en España, mientras que Bnet (Campeón) y Valles-T (Subcampeón) también cuentan con ese privilegio. Sin embargo, sigue siendo una incógnita su participación y decidió emitir un comunicado en las últimas horas.

Comunicado oficial de Aczino en su Instagram.

"Terminando las Nacionales de Red Bull daré a conocer mi decisión, solo quiero adelantarles que aún no lo tengo claro y no he decidido nada. Esto es mi vida y no hay nadie que quiera ganar esa batalla más que yo pero necesito pensar muchas cosas. Sea cual sea mi decisión espero tener su apoyo", apuntó en su cuenta de Instagram.

¿Cuándo decidirá Aczino si va a participar de la Internacional?

Quedan 5 Finales Nacionales por disputar: 31 de octubre en Colombia, 7 de noviembre en Perú, 14 de noviembre en Ecuador, 21 de noviembre en Argentina y 28 de noviembre en Uruguay. Se espera, entonces, que el domingo 29 de noviembre Mauricio Hernández comparta su decisión ante sus seguidores. Motivaciones para asistir le sobran: podría convertirse en el primer Bicampeón de la historia o dejarle ese privilegio a Skone o Bnet, que sí competirán.

